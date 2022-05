I Festival Indiano de Vedanta e Autoconhecimento receba oito mil pessoas nos quatro dias de evento - Divulgação

I Festival Indiano de Vedanta e Autoconhecimento receba oito mil pessoas nos quatro dias de eventoDivulgação

Publicado 12/05/2022 18:39

Petrópolis - Um dos maiores encontros de autoconhecimento e espiritualidade do Brasil acontece na próxima semana, de 19 a 22 de maio, e vai aquecer a economia e fomentar o turismo de Petrópolis. Isso porque a expectativa é que o I Festival Indiano de Vedanta e Autoconhecimento receba oito mil pessoas nos quatro dias de evento, movimentando cerca de R$ 2 milhões no período.

Além da rede hoteleira, o comércio local, bares e restaurantes também serão impactados não só pelos petropolitanos que vão prestigiar o evento, mas principalmente por turistas de várias partes do Brasil que estão vindo a Petrópolis especialmente para o festival e vão aproveitar a estada também para passear.



“Noventa por cento do público do festival é de fora de Petrópolis. Ou seja, teremos muitos turistas na cidade, o que vai movimentar bastante o município, aquecendo vários setores. É um público que vai consumir na cidade. Temos orgulho em participar deste momento de retomada do turismo em Petrópolis depois de duas tragédias. Nosso objetivo é que este festival também entre para o calendário oficial de eventos da Prefeitura para que todos os anos possamos celebrar o autoconhecimento, a espiritualidade e a diversidade cultural”, explicou Rodrigo Ribas, diretor do Instituto Vishva Vidya, instituição organizadora do evento.



O evento traz aulas, palestras e práticas de meditação e yoga com professores renomados do Brasil e de várias partes do mundo como Índia e Portugal. Além disso, haverá apresentações culturais indianas e de povos originários, rodas de conversa, curso e culinária típica.

Ter contato com a maior comunidade espiritual Indiana do Brasil e acesso ao conhecimento que não está nos livros, receber a força de mantras e orações e celebrar a passagem por este momento histórico de união cultural e espiritual com música, dança, alegria e ensinamentos são alguns dos motivos para prestigiar o I Festival Indiano de Vedanta e Autoconhecimento, que vai contar com atrações para toda a família.



Para o professor tradicional de Vedanta Jonas Masetti é uma oportunidade única de experenciar um conhecimento ancestral, que vem da Índia, da Tradição Védica, de onde vem o yoga, os mantras e a meditação.

“O Festival vai contar com diversas atrações para todos os tipos de mente, de coração, com vários professores internacionais de Vedanta e também com lideranças de outros grupos espirituais que neste momento unem forças para o bem da humanidade. Toda espiritualidade disponível no mundo é uma coisa só”, declarou Masetti.