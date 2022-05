Secretaria de Obras concluiu a pavimentação em toda a extensão da Rua Alberto de Oliveira, na Mosela - Divulgação

Publicado 12/05/2022 18:46

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis continua avançando na recuperação da infraestrutura da cidade. Nesta quarta-feira (11), a Secretaria de Obras do município concluiu a pavimentação em toda a extensão da Rua Alberto de Oliveira, na Mosela.

Nos próximos dias, a prefeitura vai iniciar a recuperação viária da Rua Pedro Elmer, no Itamarati. A Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep) e a Companhia de Trânsito e Transportes (CPTrans) também estão realizando diversos serviços de melhorias nos bairros.

“Nós iniciamos o asfaltamento na Alberto de Oliveira poucos dias antes da chuva do dia 15 de fevereiro. Infelizmente, grande parte da malha asfáltica de toda a cidade foi muito danificada com as chuvas. Concluímos o asfalto aqui e estamos avançando com o trabalho por toda a cidade. Além do asfalto, estamos atuando com equipes na revitalização do bairro. Todas as secretarias do município estão mobilizadas e trabalhando para proporcionar mais qualidade de vida para os moradores”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo.

Com o objetivo de organizar o tráfego, e reforçar a segurança de motoristas e pedestres, a CPTrans está realizando a readequação e revitalização da sinalização na Rua Alberto de Oliveira. Nos próximos dias, dois quebra-molas serão instalados ao longo da via.

A Comdep além de intensificar as ações de limpeza, capina e roçada, está empenhada na recuperação dos espaços públicos, incluindo a troca e instalação de lixeiras.