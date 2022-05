Companhia já recolheu mais de 240 mil toneladas de detritos das ruas de Petrópolis - Divulgação

Publicado 13/05/2022 10:35

Petrópolis - A Comdep está promovendo mutirões de serviços nos bairros com o objetivo de avançar com maior celeridade na recuperação da cidade. A companhia já recolheu mais de 240 mil toneladas de detritos das ruas de Petrópolis.

Nesta quinta-feira (12), os trabalhos acontecem no Quitandinha, Getúlio Vargas, Espirito Santo, Duarte da Silveira, Rua do Encanto e Alto da Serra. As equipes também estão atuando na desobstrução da Rua Hélio Bittencourt, conhecida como ‘Rua do Túnel’, no Centro, onde duas barreiras deslizaram, interditando a via.

Durante os mutirões, as equipes realizam a capina, roçada, poda de árvores, restauração e manutenção dos espaços públicos.

“A prefeitura tem atuado incansavelmente na limpeza das ruas, desobstrução e recuperação de galerias. Também estamos avançando na dragagem dos rios. O trabalho é grande e demorado, mas vamos reconstruir nossa cidade, destacou o prefeito Rubens Bomtempo.

Além dos mutirões nos bairros, a Comdep também atua na restauração de mais de 40 pontes que foram destruídas pelas chuvas.

Outro trabalho que vem ocorrendo na cidade é a limpeza e desobstrução de bueiros, que é feito tanto de forma manual quanto com auxílio de um caminhão sugador. A operação é realizada em conjunto entre a Comdep e a Secretaria de Obras do município.

“A Comdep continua trabalhando com todo o efetivo nas ruas da cidade. Estamos atuando na recuperação do Centro e dos bairros, principalmente dos locais mais afetados. A demanda nos bairros ainda é muito grande, mas seguimos trabalhando.", disse o diretor-presidente da companhia, Léo França.