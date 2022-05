Hospital Alcides Carneiro (HAC) - Reprodução

Petrópolis - O Hospital Alcides Carneiro (HAC) recebeu 23 novas camas hospitalares adquiridas para ampliar a capacidade de atendimento da clínica cirúrgica. Os equipamentos, que custaram aproximadamente R$ 100 mil, representam um aumento de mais de 200% no número de leitos disponíveis para acomodar os pacientes nas fases pré e pós-operatórias atendidos na unidade, especialmente de procedimentos eletivos, tais como cirurgias de hérnias e vesículas, maiores demandas da fila herdada pela atual gestão da Prefeitura.

O Prefeito Rubens Bomtempo acompanhou a abertura dos novos leitos. "Este equipamento é muito importante para acelerar a fila de atendimento aos pacientes cirúrgicos que encontramos quando assumimos em dezembro, é uma questão de compromisso e responsabilidade com a saúde da população que precisa da rede pública de saúde", declarou.

“Quando assumimos o hospital, em dezembro, por determinação do prefeito Rubens Bomtempo, junto com o Sehac, temos nos esforçado para qualificar e melhorar a qualidade no atendimento prestado aos pacientes. Essa aquisição possibilita o aumento da capacidade instalada da unidade, principalmente em relação as cirurgias eletivas, o que é um grande avanço para a nossa cidade”, frisa o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.



"Esta aquisição é decorrente de um trabalho contínuo de atenção e respeito à população, realizado pela Prefeitura, através da Secretaria de Saúde e do HAC, para oferecer melhores condições de trabalho para os profissionais e, consequentemente, dar maior agilidade e conforto para os nossos usuários", destacou o diretor-presidente do Serviço Social Autônomo do Hospital Alcides Carneiro (Sehac).