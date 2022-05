Ao lado da secretária de Educação, Adriana de Paula, o prefeito Rubens Bomtempo fez a viagem em um dos ônibus - Divulgação

Publicado 17/05/2022 12:38

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, inaugurou na manhã desta segunda-feira (16) a nova linha do transporte escolar para alunos do Vale do Carangola e do Vicenzo Rivetti. Cerca de 116 estudantes da Escola Municipal Dom Manoel Pedro da Cunha Cintra serão beneficiados com o transporte, que, além de garantir o acesso dos estudantes à sala de aula, também vai auxiliar na redução da evasão escolar, uma vez que muitos alunos deixam de frequentar a escola por causa das dificuldades de acesso.



Ao lado da secretária de Educação, Adriana de Paula, o prefeito Rubens Bomtempo fez a viagem em um dos ônibus. “Sabemos que muitas crianças deixam de frequentar a escola por causa das dificuldades de acesso, inclusive aqui no Carangola. Com essa nova linha de transporte escolar é garantia de criança na escola, estudando e sendo feliz”, ressaltou o prefeito.



Dois ônibus fazem o transporte: um saindo do Vale do Carangola e outro saindo do Vicenzo Rivetti, ambos em direção à escola. Antes da inauguração da linha do transporte escolar, os alunos eram obrigados a pegar dois ônibus urbanos ou andar uma distância de cerca de 1,5 km para chegar no colégio. “Essa nova linha vai facilitar o acesso dos estudantes na escola. Estudar é um direito do aluno e com essa medida estamos garantindo esse direito”, frisou a secretária de Educação.



A Escola Municipal Dom Cintra tem cerca de 25 alunos de inclusão. Um deles – Allison Lima Ventura, de 18 anos, que tem Síndrome de Down e está matriculado no nono ano do Ensino Fundamental – só retornou à escola nesta segunda graças ao transporte escolar. “É o primeiro dia de aula hoje. Ele tem problema na rótula do joelho e a locomoção para ele é muito difícil. A mãe dele me ligou ontem (domingo) feliz agradecendo a chegada do ônibus para que ele pudesse voltar à escola”, contou a diretora do Dom Cintra, Eulália Pinto Ribeiro.



A Escola Municipal Dom Manoel Pedro da Cunha Cintra fica na localidade do Cidade Nova, no Carangola. Ela foi inaugurada em 2004 e conta com 370 alunos do primeiro ao nono ano do Ensino Fundamental.