Além de acelerar a identificação, a medida amplifica os meios de controle sobre a pandemiaReprodução

Publicado 18/05/2022 17:01

Petrópolis - Casos suspeitos de COVID-19 nas escolas podem ser comunicados diretamente à Vigilância Epidemiológica de Petrópolis por funcionários, alunos e seus responsáveis. Com garantia de sigilo, um sistema criado pela Secretaria de Saúde permite a auto notificação pelo link: www.smspetropolis.net.br/notificaeducacao . Além de acelerar a identificação, a medida amplifica os meios de controle sobre a pandemia.

“Estamos avançando com a vacinação, a situação é estável, porém, a pandemia ainda não acabou. Precisamos estar atentos e esse mecanismo contribui para que providencias sejam rapidamente tomadas na ocorrência de novos casos nas escolas. O envolvimento de todos, pais, alunos e profissionais de educação é fundamental para garantirmos esse controle”, destaca o prefeito Rubens Bomtempo.

Com a auto notificação, a Vigilância Epidemiológica recebe, de forma instantânea, as informações sobre os possíveis casos. No sistema, o cidadão preenche um questionário em que fornece todos os dados pessoais, assim como informações da unidade escolar que frequenta, informa se é atendida em alguma UBS ou PSF e relata os sintomas que apresenta. Os dados pessoais informados são sigilosos e ficarão restritos à Vigilância Epidemiológica.

“A partir desta comunicação a Secretaria de Saúde faz de imediato três ações: investigação do caso pela Vigilância Epidemiológica, que irá apurar mais detalhes sobre o caso relatado e fazer o monitoramento em caso de confirmação; informação à Secretaria de Educação e informação à unidade escolar”, explica o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.