Operação acontecerá todos os dias, em diversos pontos da cidade - Divulgação

Publicado 19/05/2022 14:30

Petrópolis - Equipes da Secretaria de Assistência Social de Petrópolis iniciaram nesta quarta-feira (18) a Operação Inverno, com ações de abordagem à população de rua no Bosque do Imperador, no Centro. Nove pessoas aceitaram o acolhimento e foram encaminhadas para o Centro Pop. A operação acontecerá todos os dias, em diversos pontos da cidade.



“A previsão para os próximos dias é de ainda mais frio. Por isso intensificamos as abordagens para que essas pessoas tenham um local seguro para passar a noite. As equipes da Assistência Social farão essas abordagens diariamente. Sabemos que muitas dessas pessoas não são de Petrópolis e outras têm questões de saúde mental e de uso de álcool e drogas. Por isso, as abordagens também têm a finalidade de encaminhar essa população para atendimentos de saúde e o retorno, se possível, ao núcleo familiar”, comentou o prefeito Rubens Bomtempo.



A Assistência Social abriu 36 leitos no Centro Pop – sendo 24 masculinos e 12 femininos – para o abrigamento da população de rua. Além disso, no estacionamento do Hortomercado, em Itaipava, foram montadas, em parceria com a Secretaria de Defesa Civil, quatro tendas com capacidade para abrigar 18 pessoas (que poderão passar a noite).

“Nesses espaços haverá camas e cobertores, além de receberem alimentação. Vamos continuar com esse trabalho de acolhimento, principalmente no Bosque do Imperador, local que vem sendo alvo de denúncias. O trabalho vai ser constante e essas tendas vão ficar por três meses, todo o período do inverno”, disse o secretário de Assistência Social, Fernando Araújo.



A ação desta quarta-feira no Bosque do Imperador também contou com a participação da Guarda Civil Municipal (GCM), da Polícia Militar (PM) e da Defesa Civil. “Levamos todos os pertences deles para o Centro Pop. Recebemos denúncias de que estavam fazendo fogueiras e consumo de drogas nos jardins do Bosque, o que não pode ser permitido. Toda a abordagem das equipes da Assistência Social é de convencimento dessas pessoas, não há nenhum tipo de truculência. As equipes são preparadas para fazer a abordagem e acolhimento para um local seguro onde eles receberão toda a assistência, podendo tomar banho, tendo alimentação e atendimento com os assistentes sociais e psicólogos”, ressaltou Fernando Araújo.