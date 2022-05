Prefeitura decretou luto oficial de três dias e acompanha a família de Maria Thereza - Reprodução

Publicado 24/05/2022 10:51

Petrópolis - Após determinação do prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, a Secretaria de Educação abriu sindicância (processo 22.815/2022) no primeiro horário desta segunda-feira (23), para apurar a morte da menina Maria Thereza Vitorino Ribeiro. "A Prefeitura é a maior interessada em apurar o caso. Não mediremos esforços para entender o que de fato ocorreu", disse o prefeito.

A secretária de Educação, Adriana de Paula, manifestou pesar e solidariedade: “Ficamos todos muito abalados, mas precisamos seguir fortes para prestar apoio à família e aos profissionais da Educação”.

Psicólogos conversam com família e equipe do CEI

A prefeitura decretou luto oficial de três dias e acompanha a família de Maria Thereza desde o primeiro momento. Equipes das secretarias de Saúde e de Educação se mobilizaram para prestar apoio psicológico aos familiares.

Na quarta-feira (25), equipe fará uma roda de conversa com a equipe do CEI Carolina Amorim, promovendo atendimento psicológico para os servidores da unidade. Na quinta-feira (26), haverá reunião com os pais. Em respeito ao luto, as atividades serão retomadas após quatro dias.

Entenda o caso

Maria Thereza, de um ano, estudava no Centro de Educação Infantil (CEI) Carolina Amorim, em Cascatinha. Ela se engasgou enquanto ingeria uma fatia de maçã. Após atendimento imediato na unidade, ela foi levada para a UPA do mesmo bairro e, transferida posteriormente para internação na UTI neonatal do Hospital Alcides Carneiro. Maria Thereza morreu neste domingo (22).