Entre palavras e encantamentos" com Sirlene Bastezini - Foto: @silvaguimartins

Entre palavras e encantamentos" com Sirlene BasteziniFoto: @silvaguimartins

Publicado 12/11/2026 13:53

Petrópolis recebe, a partir desta quinta-feira (12), a terceira edição do Flipetrópolis – Festival Literário Internacional de Petrópolis . Com entrada gratuita, o evento será realizado até domingo (15), no auditório do Palácio de Cristal, reunindo escritores, pesquisadores, artistas e leitores em uma programação que inclui debates, lançamentos de livros e atividades voltadas ao público infantojuvenil.





Entre os destaques do primeiro dia estão os escritores Socorro Acioli e Fabrício Carpinejar, que apresentam seus novos livros, além do autor Ale Santos, que participa de um debate sobre tecnologia, imaginação e os possíveis caminhos da humanidade. A programação começa às 8h, com contação de histórias para crianças, e segue ao longo do dia com discussões sobre literatura, cultura e personalidades ligadas à história de Petrópolis.



A agenda da tarde também reserva espaço para a memória do poeta Raul de Leoni, patrono desta edição, para a trajetória do projeto Leia Mulheres na cidade e para os primeiros anos de vida do pintor Alberto da Veiga Guignard em Petrópolis.



A programação nacional começa às 19h30, após a abertura oficial, com a mesa "O futuro já começou: tecnologia, imaginação e humanidade". O cientista político e escritor Sérgio Abranches e o autor de ficção especulativa Ale Santos discutem os impactos da inteligência artificial, da crise climática e das desigualdades na construção dos próximos anos. A conversa será mediada por Afonso Borges, presidente do festival.



Às 20h30, Socorro Acioli conversa com Rafael Nolli sobre seu novo livro, "Amar é inadiável", publicado pela editora Planeta em 2026. A coletânea reúne crônicas sobre amor, memória e encontros, explorando como experiências cotidianas podem se transformar em literatura.



O encerramento da primeira noite será às 21h30, com Fabrício Carpinejar. Na mesa "Poesia e amor no cotidiano", mediada por Afonso Borges, o escritor aborda temas como família, afetos e os pequenos gestos presentes na vida cotidiana. Na ocasião, também lança o livro "No meu tempo, eu era melhor". LEIA MAIS: Cármen Lúcia será homenageada durante o 3º Flipetrópolis Entre os destaques do primeiro dia estão os escritores Socorro Acioli e Fabrício Carpinejar, que apresentam seus novos livros, além do autor Ale Santos, que participa de um debate sobre tecnologia, imaginação e os possíveis caminhos da humanidade. A programação começa às 8h, com contação de histórias para crianças, e segue ao longo do dia com discussões sobre literatura, cultura e personalidades ligadas à história de Petrópolis.A agenda da tarde também reserva espaço para a memória do poeta Raul de Leoni, patrono desta edição, para a trajetória do projeto Leia Mulheres na cidade e para os primeiros anos de vida do pintor Alberto da Veiga Guignard em Petrópolis.A programação nacional começa às 19h30, após a abertura oficial, com a mesa "O futuro já começou: tecnologia, imaginação e humanidade". O cientista político e escritor Sérgio Abranches e o autor de ficção especulativa Ale Santos discutem os impactos da inteligência artificial, da crise climática e das desigualdades na construção dos próximos anos. A conversa será mediada por Afonso Borges, presidente do festival.Às 20h30, Socorro Acioli conversa com Rafael Nolli sobre seu novo livro, "Amar é inadiável", publicado pela editora Planeta em 2026. A coletânea reúne crônicas sobre amor, memória e encontros, explorando como experiências cotidianas podem se transformar em literatura.O encerramento da primeira noite será às 21h30, com Fabrício Carpinejar. Na mesa "Poesia e amor no cotidiano", mediada por Afonso Borges, o escritor aborda temas como família, afetos e os pequenos gestos presentes na vida cotidiana. Na ocasião, também lança o livro "No meu tempo, eu era melhor".

Homenagens e tema desta edição

Com o tema "Meu Lugar no Mundo", inspirado no pensamento do geógrafo Milton Santos, o Flipetrópolis tem como patrono o poeta petropolitano Raul de Leoni, no centenário de sua morte. A edição também homenageia Milton Santos, pelos 100 anos de seu nascimento, e o pintor Alberto da Veiga Guignard, pelos 130 anos. A escritora Conceição Evaristo é a autora homenageada, no ano em que completa 80 anos.



O festival tem curadoria de Sérgio Abranches e Calila das Mercês, ao lado de Afonso Borges, presidente do evento. Além das atividades presenciais, todas as mesas de debate serão transmitidas ao vivo pelo canal oficial do Flipetrópolis no YouTube. A programação contará ainda com recursos de audiodescrição e interpretação em Libras.



O evento tem patrocínio Ouro da GE Aerospace e Águas do Imperador, por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. Também conta com patrocínio Prata da ZEISS, Itaú e Unifase, além da parceria da Prefeitura de Petrópolis e da Academia Petropolitana de Letras.

Confira a programação desta quinta-feira

8h às 9h – Contação de histórias com a Velhota Cambalhota, personagem de Rose Assis.



9h às 10h – "Entre palavras e encantamentos", com Sirlene Bastezini.



14h às 15h – "Histórias aos Montes", com Flávia Justen.



15h às 16h – "Os Três Porcos-Espinhos e o Lobo-Guará", com Letícia Mourão.



16h – Mesa "Amar é muito mais que crer: a vida e a obra de Raul de Leoni", com Gerson Valle e Marcelo Fernandes. Mediação: Iara Roccha.



17h – Mesa "Leia Mulheres: literatura, cidade e formação de leitoras", com Dani Balbi e Ana Victoria Almeida. Mediação: Drica Madeira e Linda Feitoza.



18h – Mesa "Guignard: uma criança de Petrópolis", com Marcelo Bortoloti e Luiz Áquila. Mediação: Gustavo Grandinetti.



19h – Abertura oficial, com fala dos curadores e patrocinadores.



19h30 – Mesa "O futuro já começou: tecnologia, imaginação e humanidade", com Sérgio Abranches e Ale Santos. Mediação: Afonso Borges.



20h30 – Mesa "Amar é inadiável: a literatura e a invenção da vida", com Socorro Acioli. Mediação: Rafael Nolli.



21h30 – Mesa "Poesia e amor no cotidiano", com Fabrício Carpinejar. Mediação: Afonso Borges.



Todas as atividades são gratuitas e acontecem no auditório do Palácio de Cristal.