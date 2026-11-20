Nova Ponte do Arranha-Céu, em ItaipavaFoto: Divulgação/Elovias
A cerimônia contou com a presença de representantes do Ministério dos Transportes, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e da Prefeitura de Petrópolis. Entre as autoridades estavam o subsecretário de Sustentabilidade do Ministério dos Transportes, Cloves Benevides, o prefeito Hingo Hammes e o supervisor de Fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), José Eugênio Ribeiro de Castro. A concessionária foi representada pelo CEO, Guilherme Motta, e pelo diretor Adir Borges.
Segundo a empresa, a necessidade de antecipar a intervenção foi identificada após a avaliação das condições da antiga estrutura, que apresentava problemas estruturais. A solicitação foi apresentada à ANTT após o início da concessão, em novembro de 2025.
“Quando assumimos a concessão, em novembro de 2025, identificamos que a antiga ponte apresentava problemas estruturais que colocavam em risco a segurança dos usuários e dos moradores da região. Por isso, solicitamos à ANTT a antecipação da obra e conseguimos entregar ainda no primeiro ano da concessão. Esse resultado demonstra o compromisso da Elovias com a segurança da população e com a realização dos investimentos previstos no contrato. Agradecemos também aos moradores pela compreensão e paciência durante a execução dos trabalhos”, afirmou Adir Borges, diretor da Elovias.
Nova estrutura permite passagem de veículos pesados
Outra mudança está na estrutura de sustentação. Enquanto a ponte anterior possuía um apoio central no leito do Rio Piabanha, a nova construção conta com apenas dois apoios, posicionados nas extremidades. A alteração elimina interferências no curso d'água e reduz a possibilidade de acúmulo de resíduos no local.
Obras começaram em maio
As nove vigas de concreto utilizadas na sustentação da ponte têm 30 metros de comprimento e pesam 37 toneladas cada. As peças foram fabricadas e posteriormente transportadas para instalação. O mesmo procedimento foi adotado na produção das pré-lajes do tabuleiro.
Durante a execução, também foi instalada uma passarela provisória para garantir a travessia de pedestres e o acesso aos pontos de ônibus da região enquanto o trecho permanecia interditado.
A instalação das nove vigas, inicialmente prevista para ocorrer entre os dias 24 e 27 de agosto, foi concluída em dois dias. Com isso, o acesso ao km 58 da BR-040 e o retorno existente no local foram liberados antes do prazo inicialmente estabelecido.
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