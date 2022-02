Intervalo entre a primeira e segunda dose será de 28 dias - Divulgação

Publicado 01/02/2022 13:14

Nesta semana, a prefeitura de Piraí segue com a vacinação contra covid-19 para crianças de 8 a 11 anos sem comorbidades e crianças de 5 a 11 anos com comorbidades. Amanhã (02), a vacinação acontecerá em Arrozal (anexo ao Casarão) e na quinta-feira (03) será realizada no Centro da cidade (Escola Lucio de Mendonça) e em Santanésia. Em ambos os dias, a imunização infantil acontecerá entre 13h30 e 16h. É necessário levar CPF, Cartão do SUS e Caderneta de Vacinação.