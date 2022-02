Pandemia em Piraí: Novo decreto estabelece restrições até o dia 22 | Pirai | O Dia

Piraí fica no Vale do Café - Reprodução

Piraí fica no Vale do CaféReprodução

Publicado 03/02/2022 10:45

Um novo decreto relacionado à pandemia de covid-19 prolonga restrições em Piraí até o próximo dia 22 de fevereiro. De acordo com o documento, a realização de aulas presenciais em escolas do município e universidades está liberada. Veja, abaixo, as principais restrições:

- Entre segunda e domingo, os estabelecimentos do município podem funcionar entre 5h e 23h. Postos de combustível podem ficar abertos até 0h, mas as lojas de conveniência precisam ser fechadas às 23h.

- Atividades com música (inclusive som em veículos) só podem ser realizadas mediante autorização da Vigilância Sanitária, com obrigatoriedade de distanciamento e uso de máscaras.

- Quadras e ginásios só podem ser utilizados para atividades esportivas.