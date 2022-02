Crianças de 5 a 11 anos podem ser vacinada nesta semana - (Divulgação)

Nesta semana, a prefeitura de Piraí segue com a vacinação contra covid-19 para crianças de 5 a 11 anos com e sem comorbidades. Hoje (17), a vacinação acontece no centro da cidade, na Agremiação Esportiva, e na unidade de saúde de Santanésia, entre 13h30 e 16h. É necessário levar CPF, Cartão do SUS e Caderneta de Vacinação.