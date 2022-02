94ª DP de Piraí - Reprodução

94ª DP de PiraíReprodução

Publicado 14/02/2022 14:33

No último sábado, a abordagem de um veículo pela Polícia Rodoviária Federal levou de volta para a prisão um homem condenado a 28 anos por roubo e abandono de material. Durante a ação, realizada na Via Dutra na altura da cidade de Piraí, os agentes encontraram uma Carteira de Motorista com a foto de outro homem. Para apurar o caso, o jovem de 27 anos foi conduzido para a 94ª Delegacia de Polícia de Piraí e localizado no sistema. Segundo apuração do g1, o detento já conseguiu fugir da prisão duas vezes, a mais recente em janeiro deste ano.