Vacinação infantil continua nesta semanaDivulgação

Publicado 08/02/2022 09:58

Nesta semana, a prefeitura de Piraí segue com a vacinação contra covid-19 para crianças de 6 a 11 anos sem comorbidades. Nesta terça (08), a vacinação acontece na unidade de saúde de Rosa Machado até 12h. Na parte da tarde, entre 13h30 e 16h, a imunização infantil estará disponível nas unidades de saúde do Parque Laranjeiras e da Casa Amarela. É necessário levar CPF, Cartão do SUS e Caderneta de Vacinação.