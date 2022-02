Rede municipal retoma aulas no dia 7 - Divulgação

Rede municipal retoma aulas no dia 7Divulgação

Publicado 03/02/2022 10:53

A prefeitura Piraí marcou para a próxima segunda-feira (07) o retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino. De acordo com a Secretaria de Educação, todas as escolas possuem totens com álcool em gel e termômetros para a medição da temperatura. Além disso, o distanciamento social e o uso de máscaras serão obrigatórios. A prefeitura não informou se o comprovante de vacinação contra covid-19 será exigido.