Vacinação será retomada nesta segunda-feira (7) - Reprodução

Publicado 06/02/2022 17:40

A prefeitura de Piraí anunciou que a vacinação infantil contra covid-19 será ampliada para todas as unidades de saúde do município. Nesta semana, serão imunizadas crianças de 6 a 11 anos sem comorbidades. Amanhã (07), a vacinação acontecerá entre 8h30 e 12h nas unidades de Cacaria e Caiçara e de 1h30 às 16h na unidade da Light . É necessário levar CPF, Cartão do SUS e Caderneta de Vacinação.