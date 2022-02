Agremiação Esportiva Piraiense - Reprodução/Google Maps

Publicado 04/02/2022 16:52

Nesta sexta-feira (04), a prefeitura de Piraí anunciou a mudança do ponto de vacinação contra a covid-19 no centro da cidade. A partir de segunda-feira (07), com o retorno das aulas presenciais no Colégio Lúcio de Mendonça, a vacinação será transferida para a Agremiação Esportiva Piraiense, localizada na Rua Comendador Sá, número 25.