Piraí fica na região do Vale do CaféArquivo

Publicado 09/02/2022 16:02

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura, Piraí registrou queda no número de casos ativos de covid-19. Segundo os dados emitidos ontem (08), o município registra 471 casos ativos de covid-19 (468 estão em isolamento domiciliar e 3 permanecem internados) e 264 casos suspeitos. No boletim anterior, divulgado no último sábado (05), eram 891 casos ativos. Piraí acumula 114 mortes por covid-19 e 7.015 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus.