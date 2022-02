Piraí fica no Vale do Café - Reprodução

Piraí fica no Vale do CaféReprodução

Publicado 11/02/2022 14:00

A prefeitura de Piraí vai dar início a um trabalho de levantamento nas propriedades rurais do município. A partir da próxima segunda (14), a equipe da secretaria Agricultura vai começar a visitar as propriedades rurais para coletar dados com objetivo de traçar um melhor diagnóstico e implementar novas políticas direcionadas ao setor agrícola.