Nível do rio subiu cerca de 6 metros - Reprodução/PMBP

Publicado 02/05/2022 11:53

Conforme informou O DIA, uma forte chuva fez o nível do Rio Piraí subir cerca de 6 metros ontem (1º), deixando ruas alagadas e moradores desabrigados em Piraí e Barra do Piraí ontem (1º). nesta segunda (02), a prefeitura de Piraí iniciou uma campanha para ajudar as pessoas afetadas. A arrecadação oficial é feita pela Secretaria de Assistência Social, localizada na Rua Santos Dumont (nº 156, Centro), de segunda a sexta, entre 8h e 17h. A prefeitura pede ajuda da população com itens de limpeza, higiene pessoal, alimentos não perecíveis, roupas e sapatos.