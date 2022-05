94ª DP de Piraí - (Reprodução)

94ª DP de Piraí(Reprodução)

Publicado 12/05/2022 10:10

Na noite de ontem (11), uma mulher foi presa com cerca de 10 kg de cocaína dentro de um ônibus em Piraí. A abordagem foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal na Via Dutra. Segundo apuração do g1, a mulher de 36 anos estava acompanhada do filho de 5 e confessou ter pegado as drogas em Mogi das Cruzes, em São Paulo, para entregar em Niterói. A acusada e o filho foram conduzidos para a 94ª DP de Piraí e o Conselho Tutelar foi chamado.