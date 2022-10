Piraí fica no Vale do Café - Reprodução

Publicado 03/10/2022 17:16

Nesta terça-feira (04), a Rio+Saneamento vai realizar manutenção preventiva no sistema de abastecimento de água de Piraí a partir das 7h30. O serviço prevê a substituição de válvulas da Estação de Tratamento de Água (ETA) do município. Segundo a concessionária, o fornecimento será interrompido em 18 bairros (Jaqueira, Dona Martha, Asilo, Casa Amarela, Cruzeiro, Vista Alegre, Tupinambá, Koopland, Cava, Ponte das Laranjeiras, Toca do Lobo, Vila das Palmeiras, Caiçara, Santo Antônio do Oratório, Enseada das Garças, Varjão, Sossego e Sarole) e a distribuição de água será retomada assim que o serviço for concluído, às 11h.



Imóveis com caixas d'água e/ou cisternas não devem ser afetados pela redução temporária do abastecimento. Como nem todos têm reservatórios, a Rio+Saneamento orienta que os consumidores utilizem água de forma consciente e adiem tarefas não essenciais ou que exijam grande consumo neste período.