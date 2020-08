Jovem de Porto Real é preso por tráfico de drogas em Barra Mansa

Três jovens, sendo um de Porto Real e dois de Resende, foram presos na terça-feira (25) no bairro São Vicente, em Barra Mansa. Eles são suspeitos de tentaram montar um ponto de tráfico de drogas no local.



Durante a abordagem, o jovem de 20 anos, morador do bairro Freitas Soares, em Porto Real, assumiu o porte de drogas. A polícia também apreendeu pinos de cocaína vazios e três celulares num local indicado pelo grupo.



Os três foram conduzidos para a 90ª Delegacia Policial de Barra Mansa. O jovem de Porto Real chegou a resistir a prisão e precisou ser algemado. Ele permaneceu preso pelos crimes de tráfico de drogas e resistência. Os outros dois jovens, de 18 e 24 anos, foram ouvidos e liberados.