Por O Dia

Publicado 12/12/2020 11:12 | Atualizado 12/12/2020 11:13

Em função do aumento no número de casos confirmados de covid-19 e de internações decorrentes da doença no município, a Prefeitura de Porto Real decretou na sexta-feira (11), novas medidas de restrição às aglomerações. decreto 2543/2020 , que já entrou em vigor com a publicação no site oficial do município, prorroga as medidas até o dia 11 de janeiro de 2021.Dentre as regras, fica determinado o horário até às 18h do funcionamento de bares, e a limitação de ocupação em até 30% dos lugares disponíveis em restaurantes e lanchonetes, dando preferência para o serviço de delivery.Em supermercados, mercados e mercearias, a entrada de idosos fica permitida somente entre 8h e 10h. Também fica proibida a entrada de crianças menores de 12 anos nos estabelecimentos.O recuo na flexibilização de medidas contra a pandemia foi decidido na reunião do Gabinete de Crise da Covid-19, realizada na sexta-feira, com a presença das autoridades de saúde do município.Para garantir o atendimento ao novo decreto e às demais medidas de contra a Covid-19 que permaneciam em vigor, a Prefeitura também decidiu intensificar as ações de fiscalização com os seguintes órgãos: Guarda Municipal, Fiscalização de Posturas, Defesa Civil, Vigilância Sanitária e Epidemiológica, e Fiscalização Tributária.