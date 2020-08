Colisão entre carreta e caminhão causa congestionamento na Dutra, em Porto Real

Uma colisão traseira entre uma carreta e um caminhão na tarde desta quinta-feira (27) causou congestionamento na Via Dutra, na altura de Porto Real.

O acidente aconteceu no KM 291 no sentido São Paulo da rodovia. Uma vítima ficou levemente ferida, foi atendida e liberada no local.



Segundo a concessionária que administra a Via Dutra, por conta da queda de tambores de um dos veículos, a pista chegou a ficar interditada para limpeza.



Às 16h16, o tráfego fluia pela faixa da esquerda e a lentidão era de 3km.