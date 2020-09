Um jovem de 18 anos foi detido na quinta-feira (10) suspeito de adulterar uma mobilete furtada em Porto Real.



Segundo a Polícia Militar (PM), durante patrulha pelo bairro Freitas Soares, o jovem e um adolescente de 17 anos foram abordados por conta da suspeita de estarem com a mesma mobilete, que havia sido furtada no sábado (06).



O jovem afirmou que havia comprado o veículo no distrito de Bulhões alguns dias atrás, mas não soube especificar quando e de quem. Alegou ainda que a moto foi pintada de preto recentemente.



Os policiais militares perceberam que a mobilete tinha as mesmas características do veículo furtado como: banco da mesma marca, guidão amassado, cano de descarga amarrado com arame e vestígio da cor azul.



Os dois foram conduzidos para a 100ª Delegacia Policial (DP) de Porto Real. O menor foi acompanhado da mãe. Eles foram ouvidos e liberados.



O jovem de 18 anos vai responder por adulteração de veículo. A mobilete foi apreendida e continua no pátio da DP.