Porto Real decreta ponto facultativo por conta do dia da padroeira

Por conta do feriado do dia da padroeira do município, Nossa Senhora das Dores, na terça-feira (15), a Prefeitura de Porto Real decretou ponto facultativo na segunda (14). Dessa forma, o expediente foi encerrado na sexta-feira (11) e retorna na quarta (16).

Repartições e setores da administração municipal não funcionarão nesses dias. Os serviços essenciais acontecerão em horários especiais. Confira:

Os atendimentos médicos de urgência e emergência serão realizados normalmente, por 24 horas, pelo Pronto-Socorro do Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis (HGMSFA).

O Policlínico Fátima realizará atendimentos de enfermagem como: glicemia capilar, pressão arterial e curativos, das 8h às 11h, nos dias 12,13, 14 e 15.

A Emergência Odontológica do Centro de Especialidades Odontológicas, funcionará das 8h às 17h, na segunda, 14.

A Farmácia Municipal funcionará também na segunda, 14, das 8h às 12h.

Como exceções à parada para o feriado também estão outros serviços essenciais, como a coleta de lixo, e as Estações de Tratamento de Água e Esgoto (ETA e ETE), que funcionarão normalmente. O serviço de Saneamento Urbano; e Água e Esgoto, atenderão através dos contatos: (24) 99947-1699 (Cláudio); (24) 99818-2554 (José Carlos); (24) 99927-7285 (Ismael).

Outros setores específicos da Secretaria de Obras e Serviços Públicos podem ser acessados pelos contatos:

Administração - Augusto: (24) 99951-2503;

Serviços públicos - Arimatea: (24) 99916-3294, e Dinho: (24) 99829-5756;

Transporte - Humberto: (24) 99975-2529.

Emergências no âmbito da Defesa Civil, Guarda Ambiental, a Guarda Civil Municipal e o setor de Fiscalização e Posturas, podem ser acessadas através do telefone (24) 3353-1245.