Polícia Militar acaba com baile funk em Porto Real

Policiais militares acabaram com um baile funk na noite de sábado (12) no bairro Colinas, em Porto Real. Após denúncias anônimas, os agentes foram até a casa de festas onde encontraram cerca de 100 pessoas.



Os participantes foram revistados e não foram encontrados drogas ou outro material ilícito, apenas bebidas alcoólicas.



Os supervisores da festa, um jovem de 20 anos e uma mulher 39 anos, foram conduzidos para a 100ª Delegacia Policial de Porto Real, onde foram ouvidos e liberados.



A mulher foi autuada de acordo com o artigo 268 do Código Penal por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, além de descumprimento do Decreto nº 47.250, que proíbe festas que envolvam aglomeração de pessoas.