Conselho Municipal do Meio Ambiente realiza sessão online

A Prefeitura de Porto Real, através do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Ecologia (COMDEMA) e da Secretaria de Meio Ambiente (SMA), realiza na quarta-feira (16) a 3ª Sessão Plenária Ordinária. A reunião será às 9h30 de forma online.



Para ter acesso ao encontro pela web como ouvinte é preciso manifestar interesse através do e-mail comdemapr@gmail.com ou pelo telefone da SMA: (24) 3353-1481.



A sessão acontece por meio do aplicativo Zoom e o link será enviado para o e-mail do interessado, com 30 minutos de antecedência.