Aulas presenciais em Porto Real só retornam em 2021

Durante live realizada essa semana nas redes sociais do prefeito de Porto Real, Ailton Marques, o secretário de Educação, Cultura e Turismo, Robson Paulino, informou que as aulas presenciais nas escolas da Rede Municipal só retornam em 2021.



Para os alunos do Ensino Fundamental, a prefeitura, vai implantar no próximo ano, o ensino híbrido, onde o estudante vai completar dois anos em um. Já os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) vão passar, nos próximos dias, por uma avaliação de reclassificação, para não perderem o ano.



O retorno das aulas presenciais no município está marcado para o dia 2 de fevereiro de 2021. O cronograma foi estabelecido numa reunião entre o secretário, representantes da Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ.



Segundo Paulino, a Secretaria vai utilizar a Lei n.º 14.040/20, que permite que o aluno cumpra dois anos letivos em um e que o calendário do ano que vem já está pronto. “Vamos fazer um ensino híbrido com uma parte em casa e outra na escola. É importante que os pais entendam isso. Caso o aluno tenha dificuldade, vamos oferecer as aulas de reforço”, detalhou.