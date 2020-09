Número de eleitores cresce em Porto Real

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro (TRE-RJ) divulgou a estatística dos eleitores das cidades para o ano de 2020. Em Porto Real, houve um aumento de 522 pessoas.



Na última eleição municipal, realizada em 2016, a cidade tinha 16931 eleitores. Agora, em 2020, o município contará com 17453 votantes.



Desse número, 50% são mulheres (8893) e 49% se declararam homens (8560). Apenas uma pessoa decidiu utilizar o nome social durante a votação.



A cidade ainda possui 104 pessoas que informaram algum tipo de deficiência e que precisarão de auxílio ou acessibilidade para exercer a democracia.



Por conta da pandemia, as eleições desse ano serão cercadas de cuidados. O uso da máscara é indispensável.



O primeiro turno acontece no dia 15 de novembro das 7 horas da manhã até às 17 horas.