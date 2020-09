Porto Real registra mais duas mortes por coronavírus

A Secretaria de Saúde de Porto Real registrou na quinta-feira (17) mais duas mortes de coronavírus. Os dois casos estavam em análise e foram confirmados. São duas mulheres, de 78 e 89 anos, que tinham patologias crônicas, o que pode ter agravado o estado de saúde delas.



Com esses novos óbitos, a cidade já registra 17 mortes por Covid-19. Ainda no boletim, mais dois casos foram confirmados chegando a 391 infectados, com 339 curados.



Três pessoas estão internadas para tratamento, sendo que duas ainda aguardam resultado dos exames para confirmar ou não a doença.