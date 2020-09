Porto Real supera metas do Ideb

O município de Porto Real superou as metas estabelecidas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), resultado divulgado essa semana e referente ao ano de 2019. Nos anos iniciais (1º ao 5º ano de escolaridade) a meta era alcançar a pontuação 5.6, porém a cidade alcançou 5.8. O resultado é melhor do que o Ideb nacional, que neste ano ficou em 5.7, e do Ideb estadual, que no Rio de Janeiro ficou em 5.4.

Destaque para a Escola Municipal José Ferreira da Silva, no bairro São José, que alcançou 0,7 pontos a mais do que o estabelecido como meta. O objetivo era conseguir 5.1, e a unidade bateu os 5.8. As outras escolas: Eliana Provazi, Sebastião Barbosa de Almeida e Cruz e Souza também superaram a meta.

Nos anos finais (6º ao 9 ano), o resultado também foi positivo. A meta era de 4.8, e o índice alcançado chegou a 4.9 no Ideb, mesmo índice registrado pelo Brasil, e melhor do que o Ideb estadual, que foi de 4.4. O CIEP 487 - Oswaldo Luiz Gomes, no bairro Freitas Soares, ultrapassou a meta de 4.1 e registrou 4.6 no Ideb. A Escola Municipal Maria Hortência Nogueira, no Jardim Real, conseguiu atingir o índice desejado de 5.2.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é um indicador de qualidade do ensino fundamental e do ensino médio. Foi criado em 2005 pelo MEC, que o divulga, desde então, a cada dois anos.



O Ideb é um índice de 0 a 10, calculado com base em dois fatores: índices de aprovação/reprovação dos alunos e de abandono dos estudos, medidos no Censo Escolar; e notas em provas de português e de matemática no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica).

Para ter um bom Ideb, é preciso ter baixas taxas de reprovação e de abandono de estudos, além de resultados satisfatórios no Saeb. Essa avaliação é aplicada a cada dois anos, em algumas etapas escolares: 2º, 5º e 9º ano do ensino fundamental, e 3º ano do ensino médio.

O secretário municipal de Educação de Porto Real, Robson Paulino, comemorou os resultados. "Parabéns a todos os professores, orientadores, gestores, profissionais da educação; pais, responsáveis e aos nossos amados estudantes. Superamos nossa meta, fruto de muito trabalho e dedicação de todos".

O prefeito de Porto Real, Ailton Marques, também destacou a conquista. "É motivo de orgulho e mostra que os investimentos em educação geram bons resultados para os nossos alunos", declarou.