Candidato a prefeito morre em acidente de moto

O vereador e candidato a prefeito de Pinheiral, Magno Vicente Ferreira, o Dr. Magno (DC), morreu em um acidente de trânsito no sábado (19) na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o vereador seguia numa motocicleta, no sentido Volta Redonda, e o motorista da carreta seguia para Barra do Piraí quando colidiram.



O trânsito no local precisou ser interditado nos dois sentidos da rodovia para o trabalho de perícia e remoção dos veículos. Por volta das 16h40, o fluxo de veículos foi liberado nas duas faixas.

O corpo do vereador foi levado para o Instituto Médico Legal. O motorista da carreta não ficou ferido. Ele foi levado para a delegacia para prestar depoimento e passou pelo teste do etilômetro, que deu negativo.



Carreira política

Magno Vicente Ferreira, mais conhecido como Dr. Magno, tinha 38 anos e era advogado. Estava em seu primeiro mandato como vereador na Câmara Municipal de Pinheiral e era pré-candidato a prefeitura da cidade. Ele deixa esposa e um filho de cinco anos.

O corpo dele foi velado na Câmara Municipal e sepultado na manhã de domingo (20) no Cemitério Municipal de Pinheiral.

Homenagens



A prefeitura de Pinheiral decretou luto oficial de três dias pela morte do vereador que foi líder de governo na Câmara em 2017 e 2018.



O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa (PSC), prestou condolências aos amigos e familiares.



O deputado estadual, Marcelo Cabeleireiro (DC), divulgou uma nota sobre a amizade com o vereador. "Tive a honra e o grande prazer de conhecê-lo e estar caminhando ao seu lado na vida política. Recentemente, estivemos juntos em Pinheiral na convenção partidária e em nome do Democracia Cristã (DC), como presidente em exercício, quero registrar os mais profundos sentimentos".