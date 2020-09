Jovem é morto a tiros próximo de barreira sanitária em Porto Real

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros na tarde de segunda-feira (21) em Porto Real. O crime aconteceu próximo a barreira sanitária na Rua Comendador Seigo Chokyo, no bairro Jardim das Acácias.



Segundo a Polícia Militar, o rapaz estava passando de moto pelo local quando foi baleado por dois homens. Os atiradores estavam à pé e fugiram após o crime.

Ainda de acordo com a PM, a vítima tinha passagens pela polícia e fazia parte de uma facção criminosa rival à que atua no bairro onde ele passava.

A barreira sanitária fica em frente à Sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública e da Central de Monitoramento. De acordo com a prefeitura, a Polícia Civil está com as imagens das câmeras para tentar identificar os autores do crime.



O corpo foi encaminhado pro IML de Resende e o caso, registrado na delegacia de Porto Real.