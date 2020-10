Identidade Reprodução da Internet

Por O Dia

Publicado há 2 dias

O Detran.RJ vai ampliar o mutirão de serviços deste sábado (17) e domingo (18) para atender mais de 2 mil agendamentos em sete cidades com serviços de habilitação, identificação civil e veículos. Moradores do Rio, Volta Redonda, Campos, São Gonçalo, Mendes, Pinheiral e Porto Real receberão a força-tarefa do Detran para serviços como licenciamento anual, transferência de propriedade, renovação da habilitação e segunda via de RG.



Para este sábado, o departamento aumentou o número de vagas e postos em comparação ao mutirão anterior. A segunda via da carteira de identidade poderá ser solicitada nos municípios de Mendes, Pinheiral e Porto Real, além da sede da Presidente Vargas.



Para participar do mutirão, é preciso agendar o serviço. A medida é uma determinação das autoridades de saúde para evitar aglomeração nos postos. Os serviços poderão ser agendados já pela manhã desta quinta-feira nos telefones 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042, ou pelo site www.detran.rj.gov.br. As exceções serão os serviços de Identificação Civil nos três municípios do interior, que serão realizados por entrega de senha no local, às 9h, com a abertura das unidades.



É necessário respeitar o horário agendado, sem antecipação, para não causar fila e consequente aglomeração, o que não é o desejável neste período de pandemia. O Detran também pede para que as pessoas não levem acompanhantes aos postos.



Veja abaixo a lista de serviços do próximo mutirão dividida por diretoria, com o endereço e horário disponibilizado:



Identificação Civil

PORTO REAL

Serviços: 2ª via e entrega de RGs

Datas: 17 e 18 de outubro

Local: Av. Dom Pedro II, 1220 - Centro

Horário: Das 9h às 15h