Nesta segunda-feira (19), 16 municípios, incluindo a capital, Niterói e Duque de Caxias, retornaram às aulas presenciais para as turmas da 3ª série do Ensino Médio, nas modalidades regular, técnico e de Educação de Jovens e Adultos (EJA - Fase IV).

No restante do estado, incluindo a cidade de Porto Real, as atividades pedagógicas serão exclusivamente remotas, por decisão das prefeituras ou por conta da classificação de contágio. Mesmo sem aulas presenciais, todas as escolas da rede ficarão abertas para que os estudantes retirem o material didático, além do kit alimentação.

Em Porto Real, há apenas uma unidade da Rede Estadual. O Colégio Estadual República Italiana atende aproximadamente 500 alunos do Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).