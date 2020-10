Covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado há 6 segundos

A cidade de Porto Real confirmou três novos casos de coronavírus no fim de semana, período entre sexta-feira e domingo (16 a 18 de outubro). Foram três homens de 19, 38 e 70 anos.



Já foram confirmados 443 casos e 20 mortes. Os curados somam 412 moradores.



Ainda aguardam resultados de testes e exames, 49 pacientes com suspeita com doença.