Por O Dia

Publicado há 2 segundos

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT) divulgou a relação dos artistas inscritos no Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais (SMIIC) de Porto Real. Nesta relação é possível conferir os artistas que estão aptos a se inscreverem no Prêmio Cultura Real. O Prêmio prevê através da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc) o repasse de recursos e ações emergenciais destinadas ao setor cultural, durante a pandemia da Covid-19.

Para ter acesso a lista, basta acessar o site da Prefeitura de Porto Real, clicar na aba “Menu”, em seguida clicar em “Informativo” e depois em “Documento”. Nessa janela clique em “Palavra-chave” e pesquise por “Profissionais inscritos no SMIIC”. Outra forma de acesso é através do link A SMECT reforça ainda que as inscrições para o Prêmio Cultural Real acontecem na Casa do Imigrantes, das 8h às 17h, até o dia 27 de outubro. É necessário que os interessados realizem um agendamento prévio pelo telefone (24) 3353-1221 (Casa do Imigrante) de segunda a sexta. A Casa do Imigrante está localizada à Avenida Dom Pedro II, s/n°, no Horto Municipal.