Por O Dia

Publicado 26/10/2020 10:35 | Atualizado 26/10/2020 11:05

Uma criança de quatro anos morreu após ser atropelada por um carro na tarde de domingo (25) em Valença. O acidente aconteceu na Rua Comendador Araújo Leite, no bairro Esplanada do Cruzeiro.



Segundo a Polícia Militar (PM), o próprio motorista, de 29 anos, ajudou a socorrer a menina, junto com a mãe dela. A vítima foi levada para o Hospital Maternidade, mas não resistiu aos ferimentos.



Em depoimento a PM, o condutor do veículo disse que atropelou a criança "de forma involuntária". Abalado, ele chegou a passar mal e foi atendido no Hospital Escola de Valença.

O caso foi registrado na 91ª Delegacia Policial da cidade.