Publicado 26/10/2020 10:48 | Atualizado 26/10/2020 11:06

Um raio atingiu uma casa durante uma forte e rápida chuva na tarde de domingo (25) no bairro Morada do Contorno, em Resende. Apesar do susto, ninguém se feriu.



De acordo com a Defesa Civil, o raio atingiu o teto da varanda por volta de 15h45. Com isso, algumas telhas se quebraram e caíram sobre cadeiras e uma mesa.



A Defesa Civil avaliou os estragos e isolou a varanda, liberando as outras áreas.



Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), choveu 25.6 milímetros em 24 horas.