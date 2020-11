Lagoa do Jardim das Acácias Dorinha Lopes

Por O Dia

Publicado 01/11/2020 09:00

A Prefeitura de Porto Real, através das Secretarias de Meio Ambiente (SMMA) e Obras e Serviços Públicos (SMOSP), está na fase final do projeto de urbanização da Lagoa do bairro Jardim das Acácias.

Na etapa atual, foram realizados os serviços voltados para a construção do anfiteatro, que possui 194,38m² com arquibancada. Foi realizada também a instalação da ponte que ligará as bordas norte e sul da lagoa e a calçada no entorno do local, onde já foram executados 862,30m².

Publicidade

Também fazem parte do projeto de urbanização da lagoa: o desassoreamento de 3.240,00m² da lagoa; plantio de 3.680,00m² de grama e 7 mil espécies vegetais.

De acordo com as Secretarias, a fase final engloba a execução da concretagem da área, que receberá uma Academia Ao Ar Livre, a instalação de um guarda-corpo e as pinturas do anfiteatro, da arquibancada e do playground.A Prefeitura destacou que o término do projeto está previsto para mês de novembro.