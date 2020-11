Debaixo de chuva, adolescente foi parado pela PRF Divulgação/PRF

Publicado 03/11/2020 08:00

Um adolescente de 12 anos foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) dirigindo um carro debaixo de chuva na Via Dutra, em Resende. O caso aconteceu no domingo (1º) na altura do km 300 da rodovia.

De acordo com a PRF, o menino disse aos policiais que estava indo para um acampamento de ciganos, no bairro Fazenda da Barra, também em Resende.



Apesar de nada de ilícito ter sido encontrado no veículo, o carro estava com a documentação vencida e com restrições judiciais.

O adolescente foi entregue aos avós. As multas pelas infrações encontradas somam um valor de R$ 2.444.