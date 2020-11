Campanha Nacional de Multivacinação Divulgação/Cláudio Pacheco

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 12:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real prorrogou a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, Multivacinação e Sarampo até o dia 27 de novembro.



As vacinas estão disponíveis até a data citada, de segunda a sexta, das 8h às 16h30. Confira os postos: USF Freitas Soares; USF Jardim das Acácias; USF Jardim Real; USF Novo Horizonte; USF Centro; USF São José; USF Bulhões; Policlínico Bairro Fátima e Central de Vacinas.



A vacina contra a poliomielite é recomendada a crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias; já a Multivação inclui crianças e adolescentes até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Além disso, pessoas de seis meses a 59 anos de idade devem avaliar a caderneta de vacinação contra o sarampo.



As recomendações da Secretaria, visando a segurança no que se refere ao coronavírus é que o público alvo apenas compareça às unidades de saúde com máscaras e somente será permitido um acompanhante por pessoa, seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19, respeitando o distanciamento e evitando aglomerações.