Por O Dia

Publicado 07/11/2020 07:00

A CAIXA abrirá 6 agências no Sul do Estado do Rio de Janeiro, neste sábado (07), das 8h às 12h, para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial e do Auxílio Emergencial Extensão. Os beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro dos Ciclos 3 e 4 poderão sacar em espécie.Trabalhadores nascidos de janeiro a outubro também poderão sacar da Poupança Social Digital os recursos ainda não utilizados do Saque Emergencial do FGTS. relação completa de agências que estarão abertas pode ser conferida no site do banco: www.caixa.gov.br/agenciasabado.Todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas. Não é preciso chegar antes do horário de abertura.