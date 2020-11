Por O Dia

A MRS está com inscrições abertas para o curso de formação de Operador Ferroviário. As vagas estão distribuídas em cidades dos três estados onde a companhia atua: Minas Gerais; Rio de Janeiro (Itaguaí e Rio de Janeiro), e estado de São Paulo.As inscrições estão abertas até 18 de novembro e podem ser feitas por meio do site da empresa, na aba Trabalhe Conosco : É preciso preencher quatro pré-requisitos para se candidatar: ter ensino médio completo, conhecimentos em informática, ser maior de 18 anos e ter residência fixa em uma das localidades onde serão ministradas as aulas.O curso é gratuito, as aulas começam em janeiro de 2021 e têm duração de cerca de três meses. Os candidatos que evoluírem na triagem curricular passarão por etapas seletivas como entrevista por competência, dinâmica de grupo e avaliação psicológica,A formação de Operador Ferroviário é uma das principais portas de entrada da MRS, em especial para os profissionais que estão diretamente ligados à operação. Ao final do curso, e a depender das vagas disponíveis, os formandos podem ser incorporados ao time da MRS como manobradores ferroviários ou auxiliares de maquinistas.O conteúdo das aulas inclui diversos assuntos teóricos e práticos como visitas técnicas, que proporcionam o desenvolvimento de conhecimentos ferroviários e valores praticados pela MRS, como por exemplo, segurança.Inscrições abertas para as seguintes localidades:Minas Gerais: Bom Jardim de Minas.Rio de Janeiro: Itaguaí, Rio de Janeiro (Arará), Barra do Piraí, Volta Redonda.São Paulo: São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Cubatão, Santos, Paranapiacaba, Santo André, Ribeirão Pires, Itaquaquecetuba, Jacareí, Suzano, Mogi das Cruzes, Guarulhos, Sorocaba, Mairinque, São Roque, Campinas, Itirapina, São Carlos, Araraquara, Alumínio, Sumaré, Hortolândia, Jundiaí, Várzea Paulista, Louveira, Pederneiras.Ensino médio completo;Conhecimentos em informática;Ser maior de 18 anos;Ter residência fixa em uma das localidades.Prazo de inscrição: 18/11/2020 (último dia de inscrição)Previsão de início: Janeiro/2021