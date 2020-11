Kit Alimentar Divulgação/PMPR

Por O Dia

A Secretaria de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real, entrega nessa quarta-feira (11), e sexta (13), mais uma remessa do Kit de Segurança alimentar. Conforme informações da Secretaria, serão 3.300 alunos beneficiados com o kit, que inclui ainda 12 ovos e 1kg de filé de frango.

Os pais ou responsáveis pelos alunos deverão retirar os kits, com a devida apresentação de qualquer documento de identidade do responsável e do aluno, inclusive certidão de nascimento, com o objetivo de comprovar o vínculo com o estudante. O aluno não precisa estar no momento da retirada.

