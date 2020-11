Bairro Jardim Real Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 16:16 | Atualizado 16/11/2020 16:27

Um policial militar, que não teve a identidade revelada, foi agredido após uma confusão próximo a um colégio eleitoral em Porto Real. O caso aconteceu neste domingo (15), no bairro Jardim Real.



Segundo a Polícia Militar (PM), os policiais foram acionados pela 183ª Zona Eleitoral para verificarem uma ocorrência de crime eleitoral na Rua Anselmo Martini, que fica em frente a Escola Municipal Maria Hortência Nogueira, onde acontecia a votação do 1º turno.



Durante a abordagem, as pessoas iniciaram uma briga no local e o policial acabou sendo agredido por um soco. Um outro policial precisou efetuar um disparo de arma para o alto para dispersar a grupo.



O policial agredido foi atendido no Hospital Municipal São Francisco de Assis e liberado. Um homem foi autuado por desacato e lesão corporal. O caso foi registrado na 100ª Delegacia Policial.