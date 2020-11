Por O Dia

Publicado 16/11/2020 17:25 | Atualizado 16/11/2020 17:36

Além de apontar o novo prefeito de Porto Real , as eleições deste domingo (15) definiram a nova composição da Câmara Municipal, que conta com 11 vereadores. Os partidos PDT, PSD e Cidadania têm dois representantes cada, enquanto PRTB, PTB, AVANTE, PSDB e DC têm um vereador eleito cada. O mais votado foi Elias Vargas (PRTB) com 491 votos (3,43%).Além de Elias Vargas, a coligação do candidato a prefeito Ailton Marques (PDT), segundo colocado na chapa majoritária, conseguiu eleger mais seis candidatos: Fernandinha (PDT), única mulher vereadora; Claudio (PTB); Henry de Bulhões (PDT); Ronario (PSDB) e Fabio Maia (DC).A coligação do novo prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis (PSD), elegeu três candidatos: Renan Márcio (PSD); Fernando Beleza (PSD) e Carlinhos Tchaia (Avante).Juan Pablo e Diego Graciani, do Cidadania, foram eleitos e faziam parte da coligação de Silvia Bernardelli, do mesmo partido, e que ficou em terceiro lugar na disputa pela prefeitura.Com os dados acima, é possível calcular que, das 11 cadeiras, apenas três serão compostas por vereadores da base do novo prefeito eleito, um desafio.Dos sete vereadores que buscavam a reeleição, cinco conseguiram mais quatro anos de mandato: Fernandinha (PDT); Claudio (PTB); Henry de Bulhões (PDT), Fabio Maia (DC) e Carlinhos Tchaia (Avante).A renovação veio com Ronario (PSDB), Renan Márcio (PSD); Fernando Beleza (PSD), Juan Pablo e Diego Graciani (Cidadania). Elias Vargas já foi vereador, e após um hiato, volta a compor a Câmara Municipal.Confira a lista de vereadores eleitos em Porto Real:Elias Vargas - PRTB - 3,43%491 votosRenan Márcio - PSD - 3,15%451 votosFernandinha - PDT - 2,98%426 votosClaudio - PTB - 2,76%395 votosFernando Beleza - PSD - 2,74%392 votosHenry de Bulhões - PDT - 2,50%357 votosJuan Pablo - CIDADANIA - 2,34%335Carlinho Tchaia - AVANTE - 2,32%331 votosDiego Graciani - CIDADANIA - 2,08%297 votosRonario - PSDB - 2,05%293 votosFabio Maia - DC - 1,97%282 votos